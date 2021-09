Johnson & johnson : Résultats positifs pour Xarelto chez les 2 à 8 ans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé qu'une étude de phase III avait montré que l'administration orale de Xarelto (rivaroxaban) a permis d'observer moins de caillots sanguins et d'événements cliniques associés, par rapport au traitement par aspirine, chez les patients de 2 à 8 ans ayant subi l'intervention de Fontan.



La procédure de Fontan est réalisée chez les enfants atteints de cardiopathie congénitale qui ont un seul ventricule fonctionnel pour rediriger le flux sanguin vers les poumons afin d' être réoxygénés.



'Maintenant nous avons des données suggérant que le rivaroxaban a un effet positif et une sécurité similaires à celle de l'aspirine, mais nous avons également identifié une formulation adaptée à l'âge avec un dosage précis en fonction du poids pour aider à gérer nos jeunes patients pendant une période critique', a commenté Brian W. McCrindle, MD, MPH, cardiologue pédiatrique à l'Hôpital pour enfants malades de Toronto.



