Johnson & johnson : Résultats positifs pour le traitement du psoriasis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Janssen annonce des résultats positifs pour JNJ-2113, un nouveau peptide antagoniste du récepteur de l'IL-23, le premier et le seul à être développé pour le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère.



Une plus grande proportion de patients ayant reçu le JNJ-2113 a atteint le PASI 75 (critère d'évaluation primaire) ainsi que le PASI 90 et le PASI 100 (75, 90 et 100 pour cent d'amélioration des lésions cutanées telles que mesurées par le Psoriasis Area and Severity Index) par rapport au placebo, à la semaine 16.



Les résultats de l'essai pour le JNJ-2113 ont démontré un profil qui soutient son avancement dans le développement clinique de phase 3 pour le PsO en plaques modéré à sévère chez les patients adultes.



'Les patients sont à la recherche d'options thérapeutiques plus souples et plus pratiques pour gérer les signes et les symptômes du psoriasis, et ces premiers résultats positifs pour le JNJ-2113 sont encourageants ', a déclaré Robert Bissonnette, directeur médical d'Innovaderm, Montréal, Canada.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.