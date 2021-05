Johnson & johnson : Résultats encourageant pour le soin du myélome multiple

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui les résultats d'une étude de phase I évaluant l'administration de doses croissantes de teclistamab -un anticorps bispécifique de redirection de lymphocytes T- chez les patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire.



Avec un suivi médian de plus de six mois, un taux de réponse global de 65% a été observé à la dose sous-cutanée recommandée (RP2D).



Les résultats de l'étude montrent que les réponses étaient durables et se sont approfondies au fil du temps - 58% des patients recevant du teclistamab ont obtenu une très bonne réponse partielle (VGPR) ou mieux, et 40% ont obtenu une réponse complète (RC) ou supérieure à la RP2D.



'Avec ces dernières données de suivi, nous présentons des preuves supplémentaires d'une activité clinique prometteuse chez les patients lourdement prétraités, qui ont un besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques', indiquent Amrita Y. Krishnan et Bernard Briskin, chercheurs et spécialistes du myélome multiple au sein du centre anticancer californien, City of Hope.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.