Johnson & johnson : Nouvelles données sur le Stelara

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui de nouvelles données concernant le Stelara (ustekinumab) dans le cadre de la maladie de Crohn (MC).



J&J rapporte que les données de l'étude SEAVUE ont démontré des taux élevés de rémission clinique, de rémission sans corticostéroïdes, de réponse clinique et de réponse endoscopique pendant un an, chez les patients naïfs de tout traitement atteints de forme modérée à sévère de la maladie de Crohn.



Le laboratoire souligne toutefois que le critère principal de supériorité statistique par rapport à l'adalimumab n'a pas été démontré.



'En tant que première étude directe sur les thérapies biologiques dans la maladie de Crohn, l'étude SEAVUE comble une importante lacune la communauté scientifique dans le domaine gastro-intestinale', a ajouté Bruce E. Sands, professeur de médecine à l'Institut de médecine Icahn du mont Sinaï (New-York), et chercheur principal de l'étude SEAVUE.









