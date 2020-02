Johnson & johnson : Nouvelles données positives pour l'Ustekinumab

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson, via son unité Janssen, annonce ce vendredi que de nouvelles données issues d'une étude de phase 3b ont montré que les deux tiers des patients atteints de la maladie de Crohn ont bénéficié d'une rémission clinique après deux doses d'Ustekinumab.



Ainsi, à la semaine 16, 79% des patients atteints de la maladie de Crohn, modérément à sévèrement active, ont obtenu une réponse clinique et 67% étaient en rémission clinique après avoir reçu une dose intraveineuse, suivie d'une dose sous-cutanée du médicament.



L'analyse, qui comprend 500 participants, est la première étude à explorer une stratégie de traitement utilisant l'endoscopie pour guider l'ajustement de la dose.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JOHNSON & JOHNSON en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok