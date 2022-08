Johnson & johnson : Nouvelle indication pédiatrique pour Stelara aux USA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait approuvé Stelara (ustekinumab) pour le traitement des patients pédiatriques de six ans et plus atteints de rhumatisme psoriasique actif (RP), une maladie rare qui touche 5 à 8% des enfants et des adolescents atteints d'arthrite inflammatoire chronique.



Deux des quatre indications de Stelara incluent désormais les patients pédiatriques, élargissant encore son profil de traitement depuis la première approbation en 2009 pour les adultes affectés par un psoriasis en plaques modéré à sévère (PsO).



'Avec cette approbation pédiatrique de Stelara, nous sommes ravis de contribuer à répondre aux besoins non satisfaits de ces jeunes patients et de fournir aux médecins une option de traitement indispensable qui a fait ses preuves en matière d'innocuité et d'efficacité', a réagi Terence Rooney, vice-président chargé de la rhumatologie et des maladies foeto-maternelles chez Janssen Research & Development.



