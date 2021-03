Johnson & johnson : Le groupe d'expert SAGE recommande le vaccin Covid

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce accueillir favorablement la recommandation provisoire du Groupe stratégique consultatif d'experts (SAGE) sur l'immunisation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a indiqué soutenir l'utilisation du vaccin COVID-19 à injection unique de Johnson & Johnson chez les personnes âgées de 18 ans et plus.



Le SAGE conseille l'OMS sur les politiques mondiales de vaccination ainsi que dans le cadre du dispositif Covax, un mécanisme mondial qui permet l'achat groupé et la distribution équitable des vaccins à tous les pays participants.



Johnson & Johnson prévoit d'ailleurs de conclure un accord d'achat anticipé (APA) avec Vaccin Alliance (Gavi) pour fournir jusqu'à 500 millions de doses de son vaccin à COVAX jusqu'en 2022.





