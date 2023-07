Johnson & johnson : Le CHMP recommande deux mises sur le marché

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé vendredi que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé la mise sur le marché conditionnelle (AMC) du Talvey® (talquetamab) en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire (RRMM) qui ont reçu au moins trois traitements antérieurs.



'Avec le talquetamab nous cherchons à tirer parti de notre héritage d'innovation et à proposer une nouvelle option de traitement vitale pour les patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire, qui ont un mauvais pronostic', a déclaré Edmond Chan, Senior Director EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited.



Le CHMP a également recommandé l'approbation d'une variation de type II pour le teclistamab, fournissant un schéma posologique réduit toutes les deux semaines de 1,5 mg/kg chez les patients ayant obtenu une réponse complète ou mieux pendant six mois ou plus.



'Les recommandations positives d'aujourd'hui pour le talquetamab et le teclistamab, deux nouveaux anticorps bispécifiques découverts et développés chez Janssen, renforcent notre engagement à proposer des options de traitement innovantes aux patients atteints de myélome multiple', a indiqué le laboratoire.



