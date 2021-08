Johnson & johnson : La FDA autorise une indication élargie du Xarelto

(CercleFinance.com) - J&J a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait approuvé une extension de l'indication du Xarelto (rivaroxaban), afin de pouvoir traiter les patients souffrant de maladie artérielle périphérique (MAP) symptomatique ayant subi une revascularisation récente des membres inférieurs.



'Cette approbation ouvre la voie à l'évolution de la norme actuelle de soins pour les patients atteints de MAP, ajoute Marc P. Bonaca, du Département de médecine cardiovasculaire de l'Université du Colorado Anschutz Medical Campus, située à Aurora.



La MAP est une affection circulatoire chronique courante qui provoque un rétrécissement des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi le flux sanguin vers les membres, le plus souvent les jambes.





