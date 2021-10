Johnson & johnson : La dose de rappel Covid approuvée par la FDA

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier soir que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour une dose de rappel de son vaccin Covid chez les adultes de 18 ans et plus.



La dose de rappel devra être injectée au moins deux mois après la primovaccination et pourra être administrée à des personnes ayant reçu un autre vaccin Covid en primo-injection.



J&J précise que les formulations de son vaccin et de sa dose de rappel sont identiques.





