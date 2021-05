Johnson & johnson : La CE approuve Ponvory pour la sclérose en plaques

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) avait approuvé le Ponvory (ponesimod) dans le cadre du traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques et récurrente (RMS).



Cette décision permettra d'offrir aux patients un choix supplémentaire lors de la prise de décisions concernant leur traitement, s'est félicité le Pr Gavin Giovannoni, spécialiste de neurologie à l'Université Queen Mary (Londres).



L'homologation CE du ponesimod est basée sur les données d'une étude de phase III ayant montré que le traitement avec ponesimod avait engendré une réduction de 30,5% du taux de rechute annualisé et réduit de 56% le nombre de nouvelles lésions inflammatoires sur l'IRM, par rapport au traitement avec tériflunomide.



