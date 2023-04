Johnson & johnson : L'UE autorise la vente d'Akeega au Royaume-Uni

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé vendredi que la Commission européenne (CE) avait accordé l'autorisation de mise sur le marché d'Akeega® (niraparib et acétate d'abiratérone [AA]), sous la forme d'un comprimé à double action (DAT), administré avec de la prednisone ou prednisolone, pour le traitement des adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) et de mutations BRCA1/2 chez qui la chimiothérapie n'est pas cliniquement indiquée.



Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes en Europe et la sixième cause de décès lié au cancer dans le monde, rappelle J&J.



'Le comprimé à double action de niraparib avec acétate d'abiratérone est une option prometteuse de traitement ciblé de première ligne pour les hommes atteints de mCRPC et de mutations BRCA1/2', assure le professeur Gerhardt Attard, oncologue à University College London (UCL).



L'autorisation CE marque aussi la première approbation mondiale d'Akeega®. Elle s'appuie sur les résultats d'une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, de phase 3.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.