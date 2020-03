Johnson & johnson : L'UE a ouvert une enquête pour le rachat de Tachosil

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin d'apprécier le projet d'acquisition de Tachosil par Johnson & Johnson, au regard du règlement de l'UE sur les concentrations.



' La Commission craint que la concentration puisse réduire la concurrence potentielle et l'innovation dans le domaine de la fourniture des compresses hémostatiques à double action '.



Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Dans ce secteur concentré, nous devons analyser minutieusement si le projet de concentration se traduirait par un choix plus restreint pour les chirurgiens et les patients, par des soins de santé plus coûteux, ou par un ralentissement du développement de solutions concurrentes pour gérer les saignements problématiques.'



