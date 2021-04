Johnson & johnson : L'inoculation du vaccin reprend aux Etats-Unis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Johnson & Johnson recule ce lundi à la Bourse de New York en dépit de l'annonce de la reprise de l'inoculation de son vaccin contre le Covid aux Etats-Unis.



Le géant américain de la santé souligne que la décision fait suite à une recommandation favorable du comité consultatif sur les pratiques de vaccination (ACIP) du Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC).



Cette conclusion a été prise sur la base d'une évaluation 'rigoureuse' des données disponibles, fait valoir J&J dans son communiqué.



Pour mémoire, les autorités sanitaires américaines avaient décidé il y a deux semaines de recommander une 'pause' dans l'administration du vaccin, invoquant la survenue de rares cas de caillots sanguins.



Aujourd'hui, Johnson & Johnson met en avant les avantages de son vaccin, qui est mono-dose et facilement transportable et qui a montré selon lui son efficacité contre de multiples variants du virus.



Le groupe pharmaceutique dit aussi avoir l'intention de collaborer avec les autorités sanitaires partout dans le monde afin d'identifier et de prévenir des effets secondaires qu'il présente comme 'très rares'.



L'action J&J recule actuellement de 0,6% à Wall Street.



