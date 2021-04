Johnson & johnson : L'EMA enquête et communiquera dans une semaine

(CercleFinance.com) - Suivant les recommandations de la FDA et du CDC, J&J a annoncé hier suspendre sa vaccination Covid aux Etats-Unis, après l'apparition de plusieurs cas suspects de thromboses associées à un faible niveau de plaquettes sanguines. Le laboratoire a également annoncé retarder le déploiement du vaccin en Europe.



Dans ce contexte, l'Agence européenne du médicament (EMA) indique aujourd'hui 'enquêter sur tous les cas signalés' et 'décidera si une action réglementaire est nécessaire'.



L'EMA précise travailler en étroite collaboration avec la FDA américaine et d'autres organismes de réglementation internationaux et prévoit de publier une recommandation dès la semaine prochaine.



Même si une enquête en cours, l'Agence soutient que les avantages du vaccin dans la prévention de la Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel