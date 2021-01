Johnson & johnson : Feu vert de la FDA pour l'assistance robotisée Velys

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce aujourd'hui que la solution Velys d'assistance robotique développée par sa franchise d'orthopédie et de neurochirurgie DePuy Synthes a reçu l'autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis dans le cadre d'une utilisation avec le système Attune Total Knee.



Johnson & Johnson indique que dans un contexte de vieillissement de la population, la chirurgie de remplacement articulaire est de plus en plus demandée. Cependant, jusqu'à 20% des patients ayant subi une arthroplastie du genou ne sont pas satisfaits du résultat de leur chirurgie, affirme la société.



Outre la facilité d'utilisation du robot Velys - qui s'intègre dans n'importe quelle salle d'opération - J&J vante la qualité des soins qui permettent à Attune Total Knee d'offrir de meilleurs résultats aux patients. L'appareil peut ainsi planifier la position optimale de l'implant et utiliser la solution assistée par robot pour délivrer et exécuter l'opération.



