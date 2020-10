Johnson & johnson : Fait une pause sur l'essai du vaccin Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé avoir temporairement interrompu ses essais cliniques pour le vaccin du Covid-19, y compris dans son étude de phase 3, en raison d'une maladie inexpliquée chez un des participants à l'étude.



Le géant américain de la santé a déclaré que la maladie de ce participant était examinée et évaluée par un comité indépendant de contrôle de la sécurité des données, ainsi que par ses médecins internes spécialistes des questions cliniques et de sécurité.



Contrairement à une mise en suspens réglementaire - où un essai clinique est arrêté en raison d'une exigence d'une autorité de santé réglementaire - une pause de l'étude signifie que le promoteur de l'étude met l'essai en pause pour protéger la sécurité des participants.



Les événements indésirables tels que les maladies sont une partie attendue de toute étude clinique, en particulier les grandes études, a rappelé J&J dans une déclaration.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.