Johnson & johnson : Ethicon présente un nouveau dispositif médical

(CercleFinance.com) - Ethicon, une entreprise d'appareils médicaux appartenant à Johnson & Johnson, a annoncé aujourd'hui le lancement de 'ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer', un nouveau dispositif augmentant l'efficacité des procédures dans le cadre des chirurgies colorectales, gynécologiques, bariatriques et thoraciques.



Le dispositif présente des nouvelles fonctionnalités comme la technologie Adaptive Tissue d'Ethicon, qui permet à l'appareil de détecter en permanence les changements de l'état du tissu et de répondre en conséquence avec la quantité optimale d'énergie.



Ethicon met également en avant l'ergonomie améliorée de l'appareil, sa précision, son étanchéité, son fonctionnement plus intuitif ou encore son utilisation simplifiée, des éléments qui offrent 'une plus grande efficacité au bloc opératoire'.



