Johnson & johnson : Données encourageantes pour le Tremfya

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont annoncé aujourd'hui de nouvelles données de phase III montrant que le Tremfya, (guselkumab) a maintenu des taux de clairance cutanée complète et durable chez une majorité d'adultes atteints de psoriasis en plaques (Psoriasis) modéré à sévère pendant cinq ans.



'Les personnes atteintes de maladie psoriasique peuvent faire face toute leur vie à des douleurs et à des malaises physiques, ce qui représente un fardeau important sur leur vie', explique Kristian Reich, professeur au Institute for Health Services du Centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf (Allemagne).



'Les signes et les améliorations des symptômes observés avec Tremfya sont remarquables tant pour les patients qui vivent avec la peur de la récidive de la maladie que pour leurs médecins, car ces données s'ajoutent à un nombre croissant de preuves de l'efficacité de ce traitement', explique-t-il en substance.





