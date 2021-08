Johnson & johnson : Données d'études favorables à une deuxième dose

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson (J&J) fait part de données soutenant l'utilisation de son vaccin contre la Covid-19 comme dose de rappel pour les personnes précédemment vaccinées avec une dose unique de son vaccin.



Le groupe de santé a conduit deux études de phase I/IIa, d'où ressortent 'des données intermédiaires démontrant qu'une dose de rappel a généré une croissance rapide et robuste des anticorps, neuf fois plus élevée que 28 jours après la première vaccination'.



'Des hausses significatives de réponses d'anticorps ont été observées chez les participants entre 18 et 55 ans, et chez ceux de 65 ans ou plus qui ont reçu une dose de rappel plus faible', précise J&J, qui a soumis les résumés d'études à medRxiv le 24 août.



