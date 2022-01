Johnson & johnson : Don de 2 milliards de doses contre les vers intestinaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - À l'approche de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées (MTN) le 30 janvier, Johnson & Johnson annonce faire don de plus de 2 milliards de doses de mébendazole, un médicament qui traite les infections par les vers intestinaux, à destination des personnes dans le besoin dans plus de 50 pays aux ressources limitées dans le monde.



' Il y a plus de quinze ans, Johnson & Johnson s'est engagé à lutter contre la menace des vers intestinaux, un défi sanitaire mondial important qui nuit particulièrement à la santé, au développement et au bien-être des enfants. Depuis lors, les médicaments que nous avons donnés ont aidé d'innombrables enfants à travers le monde à grandir, à jouer et à poursuivre un avenir brillant et sain ', a déclaré Martin Fitchet, Global Public Health chez Johnson & Johnson.



Sans traitement, l'infection peut entraîner la malnutrition, un retard de croissance physique et un développement cognitif altéré et a souvent un impact sur la capacité des enfants à aller à l'école.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.