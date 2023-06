Johnson & johnson : Des résultats prometteurs pour Carvykti

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés Janssen de Johnson & Johnson annoncent aujourd'hui que l'étude de phase 3 CARTITUDE-4 a montré que Carvykti (Cilta-cel) réduisait le risque de progression de la maladie ou de décès de 74 % par rapport à deux traitements standard de soins chez les adultes atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide.



'Cilta-cel a démontré un niveau d'efficacité remarquablement élevé dans les dernières lignes de traitement, et ces dernières données montrent également son potentiel dans les premières lignes', a déclaré Binod Dhakal, professeur agrégé et investigateur de l'étude.



' Les résultats démontrent clairement l'efficacité de Cilta-cel lorsqu'il est administré plus tôt dans le parcours de traitement d'un patient ', a déclaré Jordan Schecter, M.D., vice-président, Janssen Research & Development.



' Carvykti représente une thérapie importante dans notre approche visant à redéfinir le traitement du myélome multiple ', a déclaré Jordan Schecter, M.D., vice-président, Janssen.



Le 25 mai 2023, Janssen a soumis une demande de modification de type II à l'Agence européenne des médicaments sur la base des résultats de l'étude pour l'approbation de Carvykti dans le traitement des patients atteints de myélome multiple récidivant et réfractaire au lénalidomide.



