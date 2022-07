Johnson & johnson : Départ et succession du directeur juridique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce aujourd'hui que Michael Ullmann quittera son poste de vice-président exécutif et de directeur juridique à la fin de cette année, après 33 années passées au sein de la société.



Michael Ullmann avait rejoint Johnson & Johnson en tant qu'avocat spécialisé dans les fusions et acquisitions en 1989 et avait depuis occupé des postes de responsabilité croissante au sein du service juridique de la société, jusqu'au poste de directeur juridique au cours des 11 dernières années.



Le laboratoire annonce qu'Elizabeth Forminard lui succédera après une période de transition. Elizabeth Forminard sera également nommée membre du comité exécutif de Johnson & Johnson, à compter du 17 octobre 2022.



Elizabeth Forminard travaille chez Johnson & Johnson depuis 16 ans, et a occupé le poste de directrice juridique dans chacun des secteurs pharmaceutique, de la santé grand public et de la technologie médicale.



