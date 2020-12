Johnson & johnson : Demande de licence à la FDA pour un soin du myélome

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen, de Johnson & Johnson, ont annoncé aujourd'hui soumettre une demande de licence de produits biologiques (BLA) auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis portant sur le ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel), un antigène expérimental destiné au traitement des adultes atteints d'un myélome multiple récidivant et/ou réfractaire.



'La soumission d'aujourd'hui marque la première application de thérapie cellulaire de Janssen, mais, plus important encore, rapproche cilta-cel de notre objectif consistant à proposer de nouvelles options médicales aux patients atteints de myélome multiple', a indiqué Mathai Mammen, à la tête de Janssen Research & Development chez Johnson & Johnson.





