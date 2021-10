Johnson & johnson : Demande d'autorisation sur Stelara aux USA

(CercleFinance.com) - Janssen, la filiale pharmaceutique de Johnson & Johnson, a annoncé vendredi avoir déposé une demande auprès de la Food and Drug Administration (FDA) en vue de l'autorisation de Stelara dans le traitement de l'arthrite psoriasique juvénile.



L'arthrite juvénile est un groupe de maladies rhumatismales, qui commence avant l'âge de 16 ans, associant arthrite, fièvre, éruptions, et qui touche entre 20 et 45 enfants sur 100.000 aux Etats-Unis, dont 5% sont touchés par la forme psoriasique de la maladie.



Stelara, un anticorps monoclonal, est déjà approuvé pour le traitement du psoriasis en plaques d'intensité modérée à sévère chez les adultes, mais aussi pour la rectocolite hémorragique chez l'adulte.



La décision de la FDA concernant l'arthrite psoriasique juvénile interviendra en 2022, précise Janssen dans un communiqué.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel