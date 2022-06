Johnson & johnson : Confirme son engagement contre les maladies tropicales

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a annoncé hier rejoindre la communauté internationale en approuvant la déclaration de Kigali sur les maladies tropicales négligées qui mettent en danger la santé de 1,7 milliard de personnes dans le monde.



Engagé tout au long de la chaîne de soins, du laboratoire au dernier kilomètre jusqu'au patient, Johnson & Johnson s'engage aujourd'hui à cibler trois maladies négligées qui représentent pourtant des défis majeurs pour la santé publique, à savoir: les vers intestinaux (helminthes transmis par le sol ou STH), la dengue et la lèpre.



En approuvant la Déclaration de Kigali, Johnson & Johnson s'engage à faire don de jusqu'à 200 millions de doses de mébendazole par an jusqu'à 2025 afin de traiter les vers intestinaux.



Le laboratoire compte aussi développer de nouveaux programmes de R&D ciblant la dengue et la lèpre.



