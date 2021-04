Johnson & johnson : Bénéfices du vaccin supérieurs aux risques, dit l'EMA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le comité de pharmacovigilance et de sécurité (PRAC) de l'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé aujourd'hui qu'une mise en garde, concernant des caillots sanguins inhabituels et un faible taux de plaquettes, devait être ajoutée aux informations au sujet du vaccin contre la Covid-19 de J&J en tant 'qu'effets secondaires très rares'.



Pour parvenir à sa conclusion, le comité a pris en considération toutes les preuves actuellement disponibles, indique-t-il.



L'EMA souligne par ailleurs que tous les cas recensés sont survenus chez des personnes de moins de 60 ans dans les trois semaines suivant la vaccination, la majorité étant des femmes. Sur la base des preuves actuellement disponibles, les facteurs de risque spécifiques n'ont pas été confirmés.



Les cas examinés étaient très similaires aux cas survenus avec le vaccin COVID-19 développé par AstraZeneca.



L'EMA conclut en soulignant que les avantages globaux du vaccin de Janssen (J&J) l'emportent sur les risques d'effets secondaires.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.