Johnson & johnson : Accord avec l'État de NY dans la crise des opioïdes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson et ses sociétés pharmaceutiques Janssen ont annoncé ce week-end un accord avec l'État de New York et ses subdivisions (les comtés de Nassau et de Suffolk), dans le cadre des réclamations contre la société liées à la crise des opioïdes qui frappe les Etats-Unis.



Avec cet accord, la Société échappe au procès qui doit commencer ce lundi dans le comté de Suffolk.



En contrepartie, J&J fournira à New York et à ses subdivisions jusqu'à 263 millions de dollars de financement pour résoudre les problèmes liés aux opioïdes, ainsi que le remboursement des honoraires et frais d'avocat.



J&J rappelle avoir pris la décision d'arrêter la vente de tous ses analgésiques sur ordonnance aux États-Unis en 2020 et précise que cet accord 'ne constitue pas un aveu de responsabilité ou d'acte répréhensible de la part de la Société'.



Par ailleurs la finalisation d'un accord de règlement global est toujours en cours. 'La société continuera de se défendre contre tout litige que l'accord final ne résout pas', assure-t-elle.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.