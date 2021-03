Jc decaux sa. : UBS reste à 'vente', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS réaffirme sa recommandation 'vente' sur JCDecaux avec un objectif de cours ajusté de 14,5 à 15 euros, ce qui laisse un potentiel de baisse de 25% pour le titre du spécialiste français de la communication en extérieur.



Si la marge opérationnelle de 2020 s'est montrée supérieure aux attentes, le broker considère que les commentaires du groupe à propos d'une décroissance organique de 40% au premier trimestre 2021 'ne sont cependant pas encourageants'.



UBS reconnait que JCDecaux 'devrait bénéficier à terme d'une réouverture', mais il estime que la dynamique commerciale reste négative et que sa visibilité est médiocre. Aussi s'attend-il à ce qu'une reprise prenne plus de temps.



