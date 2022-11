Jc decaux sa. : UBS passe à l'achat, objectif amélioré

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS a relevé jeudi sa recommandation sur le titre JCDecaux à 'achat' contre 'neutre' auparavant, avec un objectif de cours rehaussé de 16,9 à 20,4 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études dit percevoir un profil risque/rendement 'attractif' en perspective d'une éventuelle réouverture de l'économie chinoise.



UBS explique que le cours de Bourse actuel intègre déjà le scénario d'une récession en Europe tout en ignorant la possibilité d'un redressement de l'activité en Chine, en dépit de l'allègement des mesures de confinement annoncé cette semaine dans le pays.



Dans le cas d'une reprise du marché chinois conjuguée à un redémarrage de l'Europe - qui verrait le titre renouer avec ses multiples de valorisation d'avant la pandémie - l'analyste valoriserait le titre à 28,8 euros.



