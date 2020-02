Jc decaux sa. : A déployé 2 500 Vélo'v hybrides à Lyon

(CercleFinance.com) - JCDecaux a déployé avec succès 2 500 nouveaux Vélo'v hybrides sur le territoire de la Métropole de Lyon.



Les habitants de la Métropole de Lyon ont désormais le choix et peuvent passer, en toute liberté, du vélo en libre-service mécanique au vélo à assistance électrique, grâce au système de batterie portative et personnelle.



Ce déploiement permet de porter le parc à 5 000 Vélo'v, avec 50% de la flotte constituée de Vélo'v mécaniques et 50% de Vélo'v hybrides.



