Jacquet metals : Résultat net pdg presque doublé sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un chiffre d'affaires de 2118 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année, en hausse de +46,8 % par rapport à la même période un an plus tôt.



Au 3e trimestre, le CA s'établit à 638 millions d'euros (+26%).



Dans ces conditions, l'EBITDA courant sur 9 mois s'établit à 269 millions d'euros, représentant 12,7 % du chiffre d'affaires (T3 9,5 % à 60 millions d'euros) contre 10,1 % au 30 septembre 2021.



Le Résultat Net Part du Groupe s'établit à 160 millions d'euros sur 9 mois (T3 34 millions d'euros), contre 82 millions d'euros un an auparavant.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel