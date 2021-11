Jacquet metals : Hausse de 62% du CA au 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie ce soir un chiffre d'affaires de 506 ME au titre du 3e trimestre 2021, illustrant une hausse de l'activité de 62% par rapport à la même période douze mois plus tôt.



L'EBITDA courant trimestriel ressort à 64 ME (contre 13 ME au 3e trimestre 2020) et le résultat opérationnel courant se chiffre à 54 ME (vs 0,1 ME un an plus tôt).

Finalement, le résultat net part du groupe s'établit à 39 ME, faisant largement oublier la perte de 4 ME enregistrée au 3e trimestre 2020.



'L'activité et la rentabilité du Groupe ont bénéficié à la fois d'une demande bien orientée, avec des volumes distribués supérieurs de +4,1 % par rapport au 30 septembre 2019 et de +22,6 % par rapport au 30 septembre

2020, et de la hausse des prix des matières premières qui s'est poursuivie au 3e trimestre', analyse Jacquet Metals.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 1443 ME (+38,9%), pour un EBITDA courant de 145 ME (vs 32 ME un an plus tôt), un résultat opérationnel courant de 115 ME (vs -7 ME un an plus tôt) et un résultat net part du groupe de 82 ME (vs une perte de 19 ME un an plus tôt).



