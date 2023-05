Jacquet metals : Baisse de 30% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals publie un résultat net part du groupe de 44 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2023, contre 63 millions un an plus tôt, et un EBITDA courant de 77 millions, soit 11,1% du chiffre d'affaires contre 14% au premier trimestre 2022.



Sa marge brute s'est contractée de 2,6 points à 25% et ses ventes se sont tassées de 4,4% à 692 millions d'euros, le groupe observant 'un fléchissement de la demande et des prix début 2023 qui selon toute vraisemblance devrait s'intensifier au deuxième trimestre'.



Le distributeur de métaux spéciaux poursuivra, dans un environnement à la visibilité réduite, sa politique d'investissement et de développement. Son conseil d'administration proposera à l'AG du 30 juin un dividende d'un euro par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JACQUET METALS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application BFM Bourse Par email Ok