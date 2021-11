Jacquet metals : Stable après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Jacquet Metals voit ses gains du début de séance s'estomper, malgré une publication trimestrielle mercredi soir nettement supérieure aux attentes d'Oddo BHF, avec un ROC de 54 millions d'euros et un CA de 506 millions, contre 17,5 et 385,1 millions attendus.



Le bureau d'études remonte ses attentes pour l'ensemble de 2021, anticipant désormais un ROC de 155,5 millions et un CA de 1.900 millions d'euros, et réaffirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 31 à 33 euros.



'Le momentum va rester très bon en fin d'année sur l'ensemble de ses activités ; si l'effet d'aubaine devrait être nettement inférieur l'an prochain, la rentabilité devrait rester sur des niveaux élevés', juge l'analyste.



