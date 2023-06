Ipsos : Le spécialiste des sondages Ipsos affiche ses ambitions dans l'IA, le marché apprécie

(BFM Bourse) - L'entreprise a tenu mercredi une journée dédiée aux investisseurs au cours de laquelle elle a réitéré ses objectifs 2025. Une importante partie de sa présentation était consacrée aux opportunités liées à l'IA générative.

Ipsos a déçu sur cette première partie de 2023. Le spécialiste des études de marché et des sondages d'opinion accuse un repli en Bourse de 13,5% depuis le début de l'année, bien loin du gain de 12% affiché par le SBF 120. La société a surtout été lourdement sanctionnée après un premier trimestre où elle a vu son chiffre d'affaires se replier de 2,8% en données comparables. L'activité a notamment été pénalisée par l'attentisme de certains clients et des décalages de revenus en Chine.

L'entreprise a néanmoins eu la possibilité mercredi d'inciter le marché à tirer un trait sur ce trou d'air et à se projeter à plus long terme. Ipsos a ainsi tenu mercredi une journée dédiée aux investisseurs avec une présentation très détaillée (près de 100 slides powerpoint).

Retour de la croissance au deuxième trimestre

Le directeur financier de la société, Dan Lévy, a indiqué que l'entreprise renouerait avec la croissance au deuxième trimestre. Cité par l'agence Agefi-Dow Jones, le dirigeant a également souligné que la tendance s'accélérerait aux troisième et quatrième trimestres, au vu des prises de commandes de la société.

Le groupe a au passage confirmé ses objectifs pour 2023, à savoir une croissance d'environ 5% et une marge opérationnelle autour de 13%. La société a également réitéré ses cibles à horizon 2025, visant des revenus de 3 milliards d'euros à cette échéance, une croissance organique annuelle moyenne située entre 5% et 7% et une marge opérationnelle supérieure à 13% en 2025.

La société prévoit par ailleurs de consacrer sur la période allant jusqu'à la fin 2025 une enveloppe de 500 à 700 millions d'euros pour réaliser des acquisitions, jusqu'à 300 millions d'euros pour verser des dividendes et le même montant pour procéder à des rachats de titres.

Mais le volet de la présentation qui a peut-être le plus marqué le marché reste la partie consacrée à la feuille de route technologique de la société et à sa volonté de tirer parti du développement de l'intelligence artificielle (IA) générative, celle au cœur des robots conversationnels ChatGPT et Bard.

Des exemples concrets

L'IA générative commence à constituer une sorte de "mot magique" pour le marché, qui tente d'identifier les potentiels perdants et gagnants de l'essor de cette tendance. L'entreprise de services numériques Capgemini a connu, il y a quelques semaines, un envol conséquent sur une séance après avoir annoncé une extension majeure d'un partenariat avec Google Cloud dans l'IA générative. Sans que des détails très concrets sur l'impact de cette annonce soient pour autant indiqués.

Pour revenir à Ipsos, le groupe de sondage a consacré une douzaine de slides à l'IA générative, expliquant que cette forme d'intelligence artificielle doit lui permettre d'améliorer sa vitesse d'exécution, sa productivité tout en créant de nouvelles sources de revenus.

La société a donné douze exemples concrets de la façon dont l'IA (l'intelligence artificielle) pouvait soutenir son activité. On peut citer à titre d'exemple, la création de questionnaires en plusieurs langues, de transcriptions d'entretiens en plusieurs langues, la création de modèles types pour des enquêtes ou de l'assistance de recherche virtuelle.

"Le management a souligné les opportunités liées à l’IA, laquelle devrait permettre d’accélérer le production d’enquêtes, de gagner en productivité, de créer de nouvelles sources de revenus, de valoriser ses panels de données auprès des acteurs de l’IA", résume dans une note, Sarah Thirion, stratégiste chez TP ICAP Midcap.

A la Bourse de Paris, l'action Ipsos enregistre une bonne séquence. Le titre du groupe de sondages et d'enquêtes prend 2,6% ce jeudi, signant la deuxième plus forte hausse du SBF 120 qui de son côté perd 0,5%. Mercredi, le titre avait déjà gagné 2,1%.

"Les investisseurs ont pu avoir des interrogations sur la dynamique du groupe à court terme, après la déception du premier trimestre. La journée investisseurs a permis de se projeter sur le moyen terme et le groupe a tenu un très bon discours sur l'IA générative dont on peut penser qu'elle offre de bonnes opportunités à Ipsos, groupe présent depuis longtemps dans l'IA. Le marché accroche pas mal à cette idée", juge un intermédiaire financier.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse