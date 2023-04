Ipsos : Privé de ses gros contrats signés pendant le Covid, Ipsos plonge en Bourse

(BFM Bourse) - Le groupe d'études par enquêtes a vu son activité se contracter au premier trimestre. Ses ventes ont été pénalisées par la fin des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid et un effet de comparaison exigeant avec un premier trimestre 2022 de qualité.

La cote de popularité d'Ipsos est au plus bas à la Bourse de Paris, avec une action qui plonge de plus de 11% pour revenir à des plus bas de novembre 2022. Le fort repli du dossier est à mettre en perspective avec des revenus en berne au premier trimestre 2023.

Entre janvier et mars, le troisième institut de sondage mondial a réalisé un chiffre d'affaires en retrait de 2,9% sur un an à 532 millions d'euros. La croissance organique s’établit à -2,8 %.

Cette contre-performance ne constitue pas une surprise pour Ipsos. Le groupe avait déjà mis le marché au parfum à l'occasion des résultats annuels et avait indiqué que ses revenus du premier trimestre allaient être pénalisés par de forts effets de base défavorables.

Une performance trimestrielle "à relativiser"

L'activité trimestrielle d'Ipsos ne bénéficie plus des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid, qui avaient encore généré un chiffre d’affaires important début 2022. Le premier trimestre 2023 souffre également de la comparaison avec la très forte croissance organique du premier trimestre 2022 (12,3 %) qui résultait du rebond post pandémique, notamment dans les Amériques, et de la bonne activité en Chine avant les confinements de 2022.

Au-delà de ces effets de base, l’activité du 1er trimestre a été pénalisée par l'attentisme de certains grands dont ceux de la tech aux Etats-Unis. La société évoque également de forts effets de décalages entre le carnet de commandes et les revenus du 1er trimestre en Chine après le redémarrage de l'économie du pays avec l'abandon de la politique zéro-Covid. "Pour preuve, le groupe évoque un chiffre d'affaires T1 (premier trimestre, NDLR) en Chine en retrait de 3,9% mais un carnet de commandes en hausse de plus de 13% sur le trimestre" explique Sarah Thirion, Equity Strategist chez TP ICAP Midcap.

Cette baisse de régime constatée sur les trois premiers mois de 2023 est à relativiser pour l'analyste. Ipsos rappelle que la croissance des revenus de ce trimestre n’est pas représentative de l'ensemble des performances de l’année.

"Le premier trimestre demeure un petit trimestre à l’échelle des réalisations annuelles du groupe (environ 22% du chiffre d'affaires annuel ces quatre dernières années), ce qui permet de relativiser", précise Sarah Thirion, qui note par ailleurs qu’en valeur absolue, "ce premier trimestre représente tout de même la seconde meilleure performance historique du groupe. En effet ce premier trimestre est en croissance organique de 9% à deux ans et de 25% à quatre ans".

Par région, l'activité d'Ipsos dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, affiche une décroissance organique de 6%, pénalisée, comme attendu par la société, par la fin des grands contrats Covid concentrés dans cette région et par les effets de la guerre en Ukraine. Hors effet des contrats Covid, l’activité organique sous-jacente croît de plus de 1%, précise Ipsos.

En Asie-Pacifique, l'activité s'est également inscrite en décroissance organique de 2%, pénalisée par les effets de la politique zéro Covid en Chine, en début d'année.

Aux Amériques, la croissance organique est de 1%, illustrant des "réalités contrastées" entre une "très bonne dynamique" en Amérique Latine (croissance organique supérieure à 9%) et une activité globalement stable en Amérique du Nord, après une excellente année 2022. "Le carnet de commandes aux Etats-Unis est cependant en croissance organique de 3.3% présageant de meilleures fortunes à venir", note TP ICAP Midcap.

Des perspectives 2023 confirmées

Le repli de l'activité constaté au premier trimestre n'empêche pas Ipsos de confirmer ses perspectives pour l'année 2023 en dépit d'un "contexte soumis aux aléas des incertitudes mondiales" et au-delà des effets de comparaison défavorables avec le premier trimestre 2022,

La société se dit confiante dans sa capacité à réaliser cette année une croissance organique de l’ordre de 5% et une marge opérationnelle de l’ordre de 13%, "sécurisée par les gains de productivité liés à l’automatisation et à la digitalisation des process", précise Sarah Thirion.

Selon l'analyste, l’exercice 2023 pourrait toutefois être moins soutenu "selon la teneur de l’économie mondiale et de la branche consommateur notamment (44% du chiffre d'affaires 2021)" mais ajoute que le "contexte inflationniste & les transformations sociétales post-covid soutiendront le segment des études de marchés plus que la publicité". Le bureau d'études anticipe "raisonnablement" un chiffre d'affaires en croissance organique de 3% et une marge opérationnelle courante de 12,5% pour l'année 2023.

Sarah Thirion rappelle dans sa note les ambitions de la société pour la période 2022-2025, à savoir une croissance de 5-7% du chiffre d'affaires en moyenne annuelle et une marge opérationnelle courante de 12-13% sur la période (contre 12,9% en 2021, 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019).

"Au-delà de 2025, le groupe envisage de tendre à 15% de marge opérationnelle courante ce qui nous parait ambitieux puisque le levier opérationnel devrait rester contraint, à notre sens, par des investissements nécessaires pour rester le mieux disant en terme technologique et d’analyse de données" ajoute l'analyste.

En marge de ce point d'activité, Ipsos rappelle poursuivre le déploiement de son plan stratégique "The Heart of Science and Data". Dans le cadre de cette feuille de route, la société indique avoir identifié des "cibles intéressantes" d’acquisition, dans les secteurs des affaires publiques de la santé et de la technologie, notamment aux Etats-Unis. Ipsos fera un point sur l'état d’avancement de ce plan lors du la journée investisseurs du 14 juin prochain.

