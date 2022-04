Ipsos : Le spécialiste des sondages Ipsos au plus haut historique après un solide premier trimestre

(BFM Bourse) - Le groupe d'études par enquêtes a connu un trimestre dynamique. La direction confirme ses projections annuelles en dépit d'un environnement incertain, ce qui propulse l'action Ipsos à un nouveau plus haut historique vendredi, aux portes des 50 euros.

L'ambiance morose sur les marchés n'atteint pas Ipsos, qui s’adjuge 6,37% à 48,40 euros, vers 12h10. Dépassant un sommet remontant à l'an... 2000, l'action inscrit ainsi un nouveau record historique et porte sa hausse à 17,21% depuis le premier janvier. Sur trois ans, la performance du titre est encore plus impressionnante avec un gain affiché de 114% sur la période.

La hausse du dossier est à mettre au compte de revenus dynamiques au premier trimestre 2022. Le troisième institut de sondage mondial a fait état d'une croissance en hausse de 17,5 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière et de 12,3 % en organique, "malgré les bouleversements mondiaux actuels." À 574,8 millions d'euros, l'activité d'Ipsos a continué sur la même trajectoire au premier trimestre 2022 qu’en 2021.

Les effets de change ont un impact positif de 4,3%, compte tenu notamment de la hausse du dollar et de la livre sterling tandis que les effets de périmètre s’élèvent à +0,9 %, correspondant aux acquisitions menées dans la deuxième partie de 2021. Ipsos rappelle avoir fait main basse sur la société de technologie Infotools, plateforme spécialisée dans le reporting des données d’études, et Karian&Box, experte dans le domaine de l’analyse des relations avec les salariés.

Pas d'impact majeur de l'Ukraine sur l'activité d'Ipsos

Par région, certains vents contraires dus à la guerre en Ukraine ont ralenti la croissance organique à 5% de l'activité d'Ipsos dans la région Europe, Moyen Orient et Afrique. Cependant, le groupe rappelle que seuls 2% de son chiffre d’affaires annuel sont directement liés à la Russie et à l’Ukraine, et qu'il ne prévoit "donc pas d’impact majeur" sur son activité au niveau mondial.

En Asie, le groupe a dégagé une croissance à deux chiffres dans toute la région avec 15 % de croissance organique au 1er trimestre, malgré la politique chinoise du 'zéro Covid'.

Aux Amériques, la mise en place d'un nouveau management du groupe aux États-Unis et la poursuite de solides performances en Amérique latine ont permis à Ipsos de dégager une croissance de 22 %.

"La seule certitude était l’incertitude"

Ipsos préfère opter pour un biais prudent malgré "un début d’année solide et [sa] bonne capacité à répercuter les augmentations des coûts sur (ses] clients."

En marge de ses comptes 2021 qui fruit du hasard, étaient publiés le premier jour de la guerre en Ukraine, le groupe avait concédé que "la seule certitude était l’incertitude." À ce jour, le flou reste permis pour le groupe dans un contexte d'accélération de l'inflation, de tensions sur les chaînes d’approvisionnement et des troubles géopolitiques.

Dans ce contexte, Ipsos se tient pour l’instant à ses prévisions selon lesquelles le groupe continuera à s'appuyer sur ses "performances record de 2021 en 2022, avec une croissance organique d’environ 5% (et une croissance sous-jacente d’environ 7 % ou plus, compte tenu de l’impact positif temporaire des contrats liés au Covid)."

"Nous sommes confiants quant à la croissance future de notre activité. La demande des clients reste forte si l’on considère nos carnets de commandes.", explique le groupe dans son communiqué du jour.

La direction avance que la marge brute va, pour sa part, "continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d’avant la pandémie, entre 12 et 13% pour 2022."

Sabrina Sadgui

