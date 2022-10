Ipsos : Vise une croissance organique 2022 plus proche de 6%

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsos affiche une croissance de 13,4 % du chiffre d'affaires à 1 723,3 ME sur les neuf premiers mois de l'année, dont 6,3 % en organique. Sur le seul troisième trimestre, la croissance totale est de 14,3 %, dont 5,3 % de croissance organique.



L'Amérique du Nord et l'Amérique latine affichent toutes deux une croissance à deux chiffres sur les neuf premiers mois. La croissance organique en Asie-Pacifique s'établit à 10% et traduit notamment de très bonnes performances en Inde et en Corée.



' Nous tablons désormais sur une croissance organique en 2022 plus proche de 6% que de 5% et un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière. Nous confirmons ainsi dans la durée un niveau de profitabilité significativement plus élevé que par le passé ' indique le groupe.



