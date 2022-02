Ipsos : Va proposer un dividende de 1,15 euros par action

(CercleFinance.com) - Le groupe enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 16,8% à 2 146,7 ME sur 2021 (contre 1 837,4 ME en 2020).



Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020. Le Résultat net ajusté, part du Groupe s'établit à 209,2 millions d'euros contre 129,6 millions d'euros en 2020 (et 129,5 millions d'euros en 2019), soit une hausse de 61,4%.



La distribution d'un dividende de 1,15 euros par action sera proposée à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 mai 2022, soit une progression de 28% par rapport aux 0,90 euros distribués en 2021.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

