Ipsos : Une ancienne ministre rejoint le conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sous réserve d'un vote favorable de l'AG du 15 mai, Ipsos annonce l'arrivée de deux nouveaux membres à son conseil : Àngels Martín Muñoz, actuellement general manager for olympics chez Atos, et Florence Parly, ancienne ministre des Armées.



Après la validation de ces nominations, le conseil d'administration sera constitué de 13 membres dont sept administrateurs indépendants, deux administrateurs désignés par les organisations syndicales et quatre administrateurs non indépendants.



'Quatre nationalités y seront alors représentées, illustrant la volonté d'Ipsos d'ouvrir progressivement son conseil d'administration aux différents marchés dans lesquels la société intervient', met en avant le groupe d'études de marchés et d'opinion.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.