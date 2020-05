Ipsos : Oddo reste à l'achat après le point d'activité

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo rappelle que le 1er trimestre s'était achevé sur une croissance organique nulle du CA et sur une baisse de 100 pb de la Mop.



' En avril, le carnet s'inscrivait en baisse de 60%. En mai, cette baisse ne dépasse pas 15%, grâce notamment à de nombreux projets spécifiques liés à la crise sanitaire ' indique le bureau d'analyses. ' Au final, sur les 5 premiers mois de l'exercice, une réduction du CA un peu supérieure à 10% est évoquée '.



' Sans surprise, le T2 est annoncé en baisse au niveau des ventes et des marges. L'évolution positive des prises de commandes depuis 2 semaines avec les principaux clients est toutefois jugée encourageante. Si les progrès commerciaux venaient à se confirmer en juin, une amélioration des performances au S2 est évoquée ' rajoute Oddo.



Les analystes confirme leur conseil à l'Achat sur la valeur avec un objectif à 22 E.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IPSOS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok