Ipsos : Oddo confirme son opinion, objectif inchangé

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion surperformance et maintient un objectif de cours de 60E sur Ipsos.



' Des réunions avec les investisseurs, nous retiendrons la dégradation de l'environnement macroéconomique qui crée des incertitudes pour 2023. Les risques sont limités sur les guidances 2022 sachant que le carnet de commandes est bien orienté à fin juin (+8% organique), qu'il y a de l'avance au S1 et que la communication est présentée comme prudente (volonté de sous-promettre et sur-délivrer) ' note l'analyste pour qui le groupe peut aussi compter sur sa diversification et sa capacité d'adaptation rapide de sa base de coûts.



Si la croissance organique du CA est la priorité des dirigeants, la volonté d'accélérer les acquisitions est réitérée selon Oddo. ' La marge de manoeuvre est confortable au bilan et les valorisations pourraient s'avérer plus raisonnables à horizon 18 mois ', ajoute l'analyste. ' Sur la base de prévisions de résultats inchangées, notre objectif de cours s'établit toujours à 60 E. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.