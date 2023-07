Ipsos : Oddo BHF reste positif avant les semestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Ipsos, titre figurant dans sa liste de convictions Midcap européennes, avec un objectif de cours maintenu à 70 euros, estimant que la société va rassurer dans le cadre de sa publication semestrielle, le 25 juillet.



'Les attentes s'avèrent peu élevées pour les résultats du premier semestre', met en avant l'analyste, qui reconnait en outre 'quelques incertitudes sur la topline au second semestre', mais voit de la 'confiance sur les marges'.



'Le titre Ipsos a significativement sous-performé depuis le début de l'année et se traite sur des multiples de valorisation historiquement bas', ajoute Oddo BHF, qui espère également une acquisition relutive au second semestre.



