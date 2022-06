Ipsos : Objectifs fixés à horizon 2025

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa journée investisseurs, Ipsos confirme ses prévisions pour 2022 et dévoile ses objectifs financiers pour la période 2022-25, dont un chiffre d'affaires qui atteindrait trois milliards d'euros d'ici 2025 (y compris les acquisitions).



Ses prévisions de croissance organique (qui étaient de 3%-5% par an en 2019-2021) passent à 5%-7% par an en 2023-2025 et il table sur une marge opérationnelle supérieure à 13% en fin de période et à 15% sur le long terme.



Ipsos prévoit notamment d'augmenter significativement ses effectifs dans la data science et la technologie, passant de 1.500 à 2.000 en 2025, et de doubler les investissements dans l'analyse de données, la technologie et les panels de haute qualité.



Enfin, le groupe d'enquêtes d'opinion a aussi l'intention de verser des dividendes représentant entre 25 et 30% du BPA ajusté et de lancer un nouveau plan de rachat d'actions pour jusqu'à 2% du capital par an, en fonction des conditions du marché.



