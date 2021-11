Ipsos : Nouvelle dirigeante pour les Iles Britanniques

(CercleFinance.com) - Ipsos a annoncé mercredi soir la nomination de Kelly Beaver comme nouvelle chief executive des activités au Royaume Uni et en Irlande, succédant le 15 novembre à Ben Page qui prendra alors les fonctions de CEO du groupe dans son ensemble.



Kelly Beaver travaille chez Ipsos MORI depuis plus d'une décennie, le plus récemment en tant que managing director des affaires publiques au Royaume Uni, où elle a dirigé des programmes tels que l'étude REACT sur la Covid-19 en Angleterre.



