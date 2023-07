Ipsos : Maintient sa guidance pour l'exercice 2023

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'établit à 1 087,1 millions d'euros au 1er semestre 2023, en baisse de 3,1% par rapport de l'année dernière.



La croissance organique du deuxième trimestre redevient positive à 0,5%, après -2,8% au premier trimestre.



' La performance par géographies au premier semestre montre un contraste important entre une solide dynamique de croissance dans les pays émergents (proche de 9%) et un repli de l'activité de près de 5% dans les pays développés ' indique le groupe.



Le résultat net, part du Groupe, s'établit à 56 millions d'euros contre 85 millions d'euros au premier semestre 2022. Le résultat net ajusté, part du Groupe, est également en baisse à 70 millions d'euros contre 98 millions d'euros l'année dernière.



Le groupe maintient sa guidance pour 2023, avec une croissance organique de l'ordre de 5 % et une marge opérationnelle de l'ordre de 13 %. ' Ce maintien repose en particulier sur notre conviction que l'activité va rebondir aux Etats-Unis au second semestre ' précise la direction.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.