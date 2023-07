Ipsos : Lancement d'une tranche de rachat d'actions

(CercleFinance.com) - Ipsos annonce qu'il procédera, d'ici au 29 décembre 2023, à une nouvelle tranche de rachat d'actions propres en vue de leur annulation, dans la limite d'un montant d'environ 25 millions d'euros, soit environ 1,27% de son capital au cours de clôture du 26 juillet.



'Ce programme vient en complément des rachats récurrents mis en place pour compenser la dilution des plans d'actions gratuites et d'options destinés aux managers et aux salariés', explique le groupe d'études de marché et de sondages d'opinion.



Ipsos précise toutefois qu'il 'se réserve le droit d'interrompre le programme à n'importe quel moment en fonction des circonstances de marché ou de la mise en oeuvre de sa stratégie d'investissements'.



