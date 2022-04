Ipsos : Hausse de 12,3% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsos publie ce soir un chiffre d'affaires de 547,8 ME au titre du 1er trimestre 2022, affichant une croissance organique de 12.3% par rapport au premier trimestre 2021.



Ipsos enregistre une hausse organique de son activité dans toutes les régions, la palme revenant à la zone 'Amériques' (+22%) devant l'Asie-Pacifique (+15%) et l'EMEA (+5%), cette dernière région ayant subi des vents contraires liés à la situation en Ukraine.



Ipsos met d'ailleurs en avant les nombreuses incertitudes liées au contexte international. Ainsi, l'inflation s'est encore accélérée, les chaînes d'approvisionnement restent fracturées et les tensions géopolitiques sont plus fortes que jamais, constate la société.



Ipsos note toutefois que 'la demande des clients reste forte', au regard de ses carnets de commandes. Par ailleurs, 'nous disposons d'un éventail intéressant d'acquisitions potentielles qui nous aideront à nous développer plus rapidement dans des secteurs et des territoires clés où le potentiel est plus important, notamment aux États-Unis', souligne Ipsos.



La société s'en tient pour l'instant à ses prévisions et cible une croissance organique d'environ 5% pour 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.