Ipsos : Estime être en mesure de préserver ses objectifs 2020

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires en 2019 ressort au-delà de 2 milliards d'euros à 2 003,3 ME, en croissance de 14,5% par comparaison avec l'exercice 2018.



La marge brute s'établit à 64,3 % contre 65,1 % en 2018. Au total, la marge opérationnelle s'établit à 198,7 millions d'euros, soit un taux de 9,9 % rapporté au chiffre d'affaires et une stabilité par rapport au niveau enregistré en 2018.



Le Résultat net, part du Groupe, s'établit à 104,8 millions d'euros contre 107,5 millions en 2018. Le Résultat net ajusté, part du Groupe s'établit à 129,5 millions d'euros contre 125,2 millions d'euros en 2018, en hausse de 3,4%.



' Ipsos s'estime être en mesure à ce stade de préserver la réalisation de ses objectifs pour 2020 : 2% à 4% de croissance organique et une marge opérationnelle nettement supérieure à 10%, de sorte que l'objectif de 11% fin 2021 soit atteignable '.



